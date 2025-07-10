قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيداع نجل محمد رمضان.. ما مصير مستقبله القانوني؟
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي
شبورة ورطوبة وحرارة مرتفعة.. توقعات طقس الغد وتحذيرات مهمة من الأرصاد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس
علي جبر: حسام حسن نجح مع الفراعنة.. وهذا الثنائي الأفضل في الكرة المصرية
الأهلي يكشف لـ صدى البلد موقف إمام عاشور من الرحيل
السيطرة على حريق شب فى مصنع سناكس أطفال بالقليوبية.. صور
مدحت شلبي يكشف رسالة مثيرة من إمام عاشور لمسئولي الأهلي بسبب زيزو وتريزيجيه
رجل لا يعرف الراحة.. مصطفى بكري: لا ننسى إنجازات الفريق كامل الوزير
تطورات موقف وسام أبو علي بالأهلي
حادث تصادم مروع بين مقطورة وميكروباص وملاكي على الطريق الأوسطي
رئيس مجلس الدولة الصيني: مصر بلد عريق حضاريًا وتشهد تنمية حديثة غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي اليوم 10-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10-7-2025؛ علي مستوى البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع تثبيت سعر الفائدة في البنوك قبل قليل.

 

سعر الدولار في البنوك اليوم 

وصل معدل انخفاض الدولار أمام الجنيه في يومين على مستوى البنوك نحو 9 قروش على الأقل.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك  " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني،القاهرة، قناة السويس، سايب، البركة".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع  في المصرف المتحد.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار البنك المركزي سعر الدولار في البنوك سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

موعد المولد النبوي 2025

للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

بحضور محافظ مطروح.. مايا مرسي تتفقد معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

مصر للطيران للشحن الجوي

مصر للطيران تستقبل طائرتي "أنتونوف" عملاقتين لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

بالصور

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

بمشاركة 20 عارضا.. نائب محافظ الشرقية يفتتح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي بالزقازيق

معرض الاثاث
معرض الاثاث
معرض الاثاث

الظفر الغائر.. الأحذية الضيقة والعناية الخاطئة أبرز الأسباب

أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد
أبرز أسباب نمو الظفر داخل الجلد

فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد