قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ لليوم السادس
عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان | تفاصيل
إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري جمجرة ببنها
مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وابعته المدرسين جاهزين للحل
كنت واحشني وهتوحشني أكتر ياصاحبي.. شيكو ينعى المخرج الراحل سامح عبد العزيز
مي عمر تخطف أنظار جمهورها من سيارتها
نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. اليوم
كثافات متحركة.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
استشهاد 16 من طالبي المساعدات في قطاع غزة
كيف تضمن رضا الله؟.. 5 أعمال داوم على فعلها
بدء امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء بلجان الثانوية العامة "النظام الجديد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا بمستهل التعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر حالة من التباين على مدار تعاملات الأسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري  مستهل تعاملات اليوم الخميس يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنوك(نكست، تنمية الصادرات) عند 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى استقرارا في بنك كريدي أجريكول ليسجل  49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، العقاري المصري العربي، المصرف العربي، القاهرة،  الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية) لنحو 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنوك (الأهلي المتحد، الشركة المصرفية الدولية، قطر الوطني) ليسجل  49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (ميد بنك، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد) لنحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(التعمير والإسكان، اتش اس بي سي"HSBC"، البركة) نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي الأول نحو 49.51 جنيه للشراء و49.61 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 49.50 جنيه للشراء و 49.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنك الكويتي الوطني لنحو 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك التنمية الصناعية عند 49.27  جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 49.54 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم الخميس

49.66 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم الخميس

49.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الخميس

49.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الخميس

50.31 جنيه. 

سعر الدولار سعر الدولار في البنوك تنمية الصادرات بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بنك التنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

صورة أرشيفية

متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة

اجراءات لتفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحانات الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء

صورة موضوعية

"تبنّى مرجانًا" مبادرة لإشراك المجتمع في ترميم الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

طلاب الثانوية العامة بأسوان

فى اليوم الختامى لماراثون امتحانات الثانوية العامة.. 8938 طالبا يؤدون الامتحانات بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد