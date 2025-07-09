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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل تراجعه في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تباين سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر على مدار تعاملات اليوم.

ويستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري  بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنوك(نكست، تنمية الصادرات) عند 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى استقرارا في بنك كريدي أجريكول ليسجل  49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، العقاري المصري العربي، المصرف العربي، القاهرة،  الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية) لنحو 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنوك (الأهلي المتحد، الشركة المصرفية الدولية، قطر الوطني) ليسجل  49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (ميد بنك، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد) لنحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(التعمير والإسكان، اتش اس بي سي"HSBC"، البركة) نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي الأول نحو 49.51 جنيه للشراء و49.61 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 49.50 جنيه للشراء و 49.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنك الكويتي الوطني لنحو 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بنك التنمية الصناعية عند 49.27  جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 49.54 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم الأربعاء

49.66 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم الأربعاء

49.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الأربعاء

49.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الأربعاء 

50.31 جنيه. 

الدولار الأمريكي سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي البنك المركزي البنك الكويتي الوطني

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