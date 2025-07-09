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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء  9 يوليو 2025 .


 

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري 

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك مصر

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.64 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك أبوظبي الأول

49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك الأهلي الكويتي

49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع

ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوء الأسواق العالمية.

بنك مصر المصري

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