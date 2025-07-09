محافظ البنك المركزي يستقبل وفدًا من الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث أوجه التعاون

استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء بمقر البنك، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، مايك تايلور، مدير المؤسسات المالية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، هاشم عبد الحكيم، نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس تمويل قطاع المؤسسات، ودومينيك نجار، مصرفي رئيسي للمؤسسات المالية بالبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم الترحيب بالمدير التنفيذي الجديد مارك ديفيس، كما تم استعراض أطر التعاون القائمة بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي بين جميع فئات المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام.

إشادة أوروبية

كما أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا والتي كان لها أثر إيجابي علي المؤشرات الاقتصادية.