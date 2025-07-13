مفوضية الاتحاد الأفريقي: القارة سوف تكون المحرك للنمو الاقتصادي العالمي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمود علي يوسف: “نحن نشهد تحولات ملحوظة فى العالم الآن ونرى الاجتماع الأخير لبريكس، وهذا يوضح أن قارتنا يجب ان تتمكن فى الإستمرار فى مواكبة التطور الذى يحدث حول مستوي العالم”.

وأضاف خلال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي السابع للاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس السيسي: “نحن علينا أن نستمر فى التكامل فيما بيننا من خلال التعاون ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

وتابع أن إفريقيا بها تقريبا 50% من إحتياطي المنغنيز، إضافة إلى المعادن الأخري المتوفرة بها التي يجب الإستفادة منها، معقبا: “أعتقد أن إفريقيا سوف تكون المحرك للنمو الإقتصادي العالمي وفقا لما يقوله الكثير من الخبراء”.