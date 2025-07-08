مصر وأوروبا تتحركان لاحتواء نيران الإقليم.. عبد العاطي وكالاس يتباحثان حول غزة وإيران

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، يوم الثلاثاء، للتشاور حول التطورات فى الاقليم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى حول التطورات فى قطاع غزة، حيث اطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على آخر التطورات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في هذا الصدد، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان استدامته ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ومن جانبها أحاطت المسئولة الأوروبية وزير الخارجية بموقف الاتحاد الأوروبى من التطورات التي تشهدها غزة، خاصة فيما يتعلق بخطورة الوضع الإنسانى في القطاع، مؤكدة على ضرورة استئناف آليات المساعدات الإنسانية الأممية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد نقاشاً مطولاً حول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تثبيت الاتفاق وتهدئة الأوضاع في الإقليم والعمل على استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع المسئولة الأوروبية حول الدور الهام لمجموعة E3 فى دعم مسار المفاوضات للتوصل لتسوية تعالج جميع الشواغل وتسهم في خفض التصعيد في المنطقة.