أحمال الكهرباء وزيادة درجات الحرارة.. خبير يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

أكد اللواء أيمن سيد الأهل، مستشار وخبير الحماية المدنية، أن حريق سنترال رمسيس، كان نتيجة زيادة ارتفاع درجات الحرارة وأحمال الكهرباء.

وأوضح أن سنترال رمسيس يعد السنترال المركزي والرئيسي وبمجرد الحريق تأثرت خدمات الانترنت وماكينات البنوك.

وأضاف أن الكابلات توصل الطاقة بين جهتين، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت تضعف الدوائر النحاسية بتلك الكابلات مما قد يؤدي لحدوث الحرائق.

وقال أيمن سيد الأهل، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ أحمد دياب ونهاد سمير”، أنه لا بد من عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية والمعدات في نفس الوقت، إضافة إلى وعدم ترك شواحن الهواتف المحمولة لفترات طويلة، لما يمكن أن تتسبب به وتكون سبب في حدوث الحريق.



