اليوم.. طقس شديد الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة والأمواج

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة، رغم أن فترة النهار تعتبر حول المعدل الطبيعي من العام.

وقالت “غنيم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن العظمى اليوم نهارا على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية، ولكن مع تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي هناك زيادة فى نسب الرطوبة، وبالتالي تزيد بمعدل من 3 إلى 4 درجات.

وتابعت أن الطقس نهارا حار رطب إلى شديد الحرارة رطب فى معظم محافظات الجمهورية، ونسب الرطوبة فى المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط تتجاوز ال95%، لافتة إلى أنه خلال فترات الليل الأجواء مائلة للحرارة رطبة فى معظم المحافظات.

وأشارت إلى أن اليوم من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح سرعته من 30 إلى 35 كم على الساعة فى أغلب المحافظات، والذى من الممكن أن يساعد على إعتدال الأجواء فى الأماكن المفتوحة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الموج فى سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية.