ظاهرة جوية تحذر منها الأرصاد فجرا

ظاهرة هامة حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية ،خاصة للمسافرين على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، ونحو ذلك تهتم بـ نشر توقعات الطقس على مدار الساعة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن طقس اليوم الأحد حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء ،مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر .

طقس اليوم



أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، في بيانها أن طقس اليوم ، الأحد سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، في بيانها أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

