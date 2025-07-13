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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13يوليو

العملات
العملات
محمود محسن

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13 يوليو 2025

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الدولار 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.58 جنيه للبيع و49.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.15 جنيه للبيع، و 57.99 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 67.43  جنيه للبيع،  67.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.22 جنيه للبيع، 13.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيه للبيع، و 161.80 جنيه للشراء.

الدولار العملات سعر الدولار سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

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