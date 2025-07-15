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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار رعدية في تلك المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة المسجلة خلال الأيام الحالية تصل إلى 35 درجة في الظل، وبذلك تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

وأضاف أن نسب الرطوبة مستمرة نتيجة استمرار منخفض الهند الموسمي، منوها بأن هناك ارتفاعات طفيفة في الأمواج على شواطئ السلوم ومطروح.

وشدد على أنه بداية من يوم الأربعاء وحتي يوم الجمعة القادم سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتصل العظمى في القاهرة إلى 39 درجة في الظل ولكن نتيجة ارتفاع الرطوبة سنشعر بأنها تتجاوز الـ 41 درجة.

ولفت إلى أن هناك فرص لتساقط امطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على المحافظات أقصى جنوب مصر، متابعا: الأمطار تحدث نتيجة امتداد السحب المتواجدة في دولة السودان.

ونوة بأن شهري 7 و 8 هم الأكثر ارتفاعا من حيث ارتفاع نسب الرطوبة لتصل إلى 100% على المحافظات الساحلية، متابعا: نسب الرطوبة الأقل تكون في محافظات الصعيد.

وأوضح أن هناك تكون للشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، مشددا على أن نسب الرطوبة تكون مرتفعة بشكل كبير خلال فترات الليل.

الأرصاد الجوية الأرصاد طقس اليوم درجات الحرارة

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