أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان جديد عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 12 يوليو 2025، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة على أغلب المحافظات نهارًا، وسط تحذيرات من شبورة مائية صباحية، وفرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق محدودة.

حالة الطقس غدا

توقعت هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية.



أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب المناطق، وسط تحذيرات من ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة في ساعات المساء.

شبورة وأمطار خفيفة

أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما توجد فرص لهطول أمطار خفيفة على مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

رياح نشطة على القاهرة ومدن القناة والبحر الأحمر

قالت الهيئة إن الرياح تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر خلال فترات من اليوم، ما قد يقلل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة نسبيًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يخص حركة الملاحة البحرية، توقعت الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر ومتر ونصف، ورياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فحالته أيضًا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، مع رياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

تحذيرات من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

وفي وقت سابق، حذرت الأرصاد من احتمالية سقوط أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والرمال في بعض المناطق، مؤكدة أن هذه الظواهر متوقعة مع استمرار الموجة الحارة، على المناطق الجنوبية.

كما نفت الهيئة الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن وجود ظواهر جوية غير طبيعية على سواحل البحر المتوسط، موضحة أن ارتفاع الأمواج طبيعي، ولا يستدعي القلق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في المحافظات

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27.

العاصمة الإدارية 39 27.

6 أكتوبر 39 26.

بنهــــا 38 26.

دمنهور 37 26.

وادى النطرون 38 27.

كفر الشيخ 37 26.

المنصورة 37 27.

الزقازيق 38 27.

شبين الكوم 38 27.

طنطا 37 26.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 23.

الإسماعيلية 39 24.

السويس 38 23.

العريش 33 22.

رفح 33 22.

رأس سدر 39 24.

نخل 38 18.

كاترين 32 17.

الطور 41 25.

طابا 37 22.

شرم الشيخ 39 27.

الإسكندرية 31 22.

العلمين 31 22.

مطروح 30 23.

السلوم 33 22.

سيوة 40 23.

رأس غارب 40 27.

الغردقة 40 26.

سفاجا 40 27.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 28.

حلايب 36 29.

أبو رماد 39 28.

رأس حدربة 36 29.

الفيوم 39 24.

بني سويف 40 25.

المنيا 40 24.

أسيوط 41 25.

سوهاج 42 26.

قنا 43 26.

الأقصر 44 28.

أسوان 44 28.

الوادي الجديد 42 26.

أبو سمبل 43 28.