طقس الجمعة .. حرارة شديدة وشبورة مائية صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات المختلفة، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

مع فرص أمطار خفيفة على مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في المحافظات

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27.

العاصمة الإدارية 39 27.

6 أكتوبر 39 26.

بنهــــا 38 26.

دمنهور 37 26.

وادى النطرون 38 27.

كفر الشيخ 37 26.

المنصورة 37 27.

الزقازيق 38 27.

شبين الكوم 38 27.

طنطا 37 26.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 23.

الإسماعيلية 39 24.

السويس 38 23.

العريش 33 22.

رفح 33 22.

رأس سدر 39 24.

نخل 38 18.

كاترين 32 17.

الطور 41 25.

طابا 37 22.

شرم الشيخ 39 27.

الإسكندرية 31 22.

العلمين 31 22.

مطروح 30 23.

السلوم 33 22.

سيوة 40 23.

رأس غارب 40 27.

الغردقة 40 26.

سفاجا 40 27.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 28.

حلايب 36 29.

أبو رماد 39 28.

رأس حدربة 36 29.

الفيوم 39 24.

بني سويف 40 25.

المنيا 40 24.

أسيوط 41 25.

سوهاج 42 26.

قنا 43 26.

الأقصر 44 28.

أسوان 44 28.

الوادي الجديد 42 26.

أبو سمبل 43 28.