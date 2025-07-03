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هيقلب الموازين.. تحديث جديد لـ جوجل لتطبيق الصور الشهير Google Photos
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيقلب الموازين.. تحديث جديد لـ جوجل لتطبيق الصور الشهير Google Photos

تطبيق الصور الشهير “Google Photos”
تطبيق الصور الشهير “Google Photos”
لمياء الياسين

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا  وذلك لتطبيق الصور الشهير “Google Photos”، والذي يأتي بواجهة مُستخدم تعد مُبسّطة وأكثر عصرية، وذلك إلى جانب تحسينات في عرض كلا من الصور وتفاصيلها، وذلك مع إعادة تنظيم بعض الأدوات لتسهيل تجربة التصفح.


على الجانب الآخر يتضمن التحديث لواجهة عرض صور جديدة والتي تعتمد تصميمًا أكثر وضوحًا، وذلك مع إضافة الوضع الفاتح والذي يُضبط خلفية الشاشة تلقائيًا وذلك لتتمت مع سمة النظام. يُسهل هذا التغيير على المستخدمين تصفح مجموعاتهم الكبيرة من الصور بسهولة ويسر.


تحسينات في عرض الصور 


ووفقا لموقع “gizmochina” عملت جوجل على  القيام بتحسين عرض الصور وتفاصيلها، مما قد يُمكّن المستخدمين من رؤية المعلومات الأكثر دقة وذلك حول كل صورة، مثل كلا من تاريخ الالتقاط والموقع وغيرها من الكثير من البيانات الوصفية مما يُعزز من تجربة المستخدم ويجعل من السهل القيام بتنظيم الصور وإدارتها.

إعادة تنظيم الأدوات

في السياق نفسه شهد التطبيق أيضًا لعادة تنظيم لعدد من الأدوات وذلك لتسهيل الوصول إليها، مما قد يُساهم في تجربة تصفح أكثر سلاسة وفعالية وقد تم التركيز على جعل الأدوات الأكثر استخدامًا في متناول اليد، بما يُمكّن المستخدمين من القيام بتحرير الصور ومشاركتها بسهولة.

ويُعد هذا التحديث خطوة إيجابية من جوجل للقيام بتحسين تجربة المستخدم في تطبيق Google Photos،  مما يجعله أكثر سهولة وفعالية في إدارة وتنظيم كافة الصور.

تطبيق الصور تطبيق الصور الشهير “Google Photos عرض الصور خلفية الشاشة تحرير الصور

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