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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

Google تطلق Veo 3 لتوليد الفيديوهات على Gemini في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Veo 3
Veo 3
وكالات

يمكن لمشتركي Google AI Pro توليد الفيديوهات عبر النموذج الأحدث على Gemini

دبي، 3 يوليو - أعلنت Google اليوم عن إطلاق Veo 3، نموذجها الأحدث لتوليد الفيديوهات في Gemini، والذي يمكّن الأشخاص من تحقيق رؤيتهم الإبداعية عبر مزيج من المرئيات والأصوات المختلفة. يتوفر نموذج Veo 3 الآن لجميع مشتركي Google AI Pro في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مع دمج Veo 3 الآن في تطبيق Gemini، يمكن للأشخاص كتابة المشهد الذي يرغبون في مشاهدته في خانة الطلب (prompt) ليتمكّن النموذج من إنشاء فيديو مخصص مدته ثماني ثوانٍ مع صوت وحوار وموسيقى، بجودة تبلغ 720p.

تم إطلاق Veo 3 في حدث Google السنوي للمطورين، Google I/O، في مايو الماضي. ويتيح النموذج للمستخدمين إضافة المؤثرات الصوتية، والضوضاء المحيطة، وحتى الحوار إلى إبداعاتهم - حيث يقوم بتوليد جميع المقاطع الصوتية بشكل أصلي وجديد كليًا. كما يقدم أفضل جودة في فئته، متفوقًا في الفيزياء، والواقعية، والالتزام بالطلبات المكتوبة.

يوجد علامة مائية غير مرئية (SynthID) في المحتوى الذي تولّده نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من Google، بما في ذلك Veo 3. كما أطلقت الشركة مؤخرًا SynthID Detector لعدد من المختبرين الأوائل، وتهدف إلى توسيع الوصول إليه قريبًا. كخطوة إضافية لمساعدة الأشخاص على تحديد المحتوى المولّد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستتم إضافة علامة مائية مرئية إلى جميع مقاطع الفيديو التي يُنشئها النموذج، باستثناء المقاطع التي يُنشئها مشتركو خطة Ultra في Flow، أحدث أداة من Google لمُصممي الأفلام ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.

سيتم إتاحة النموذج للأشخاص بشكل تدريجي ابتداءً من اليوم.

يمكن الاشتراك في Google AI Pro، مع تجربة مجّانية لمدة شهر.

Google Gemini Veo 3

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