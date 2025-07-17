آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

تعود النجمة آمال ماهر للتعاون مع الشاعر نادر عبدالله في ألبومها الجديد الذى يحمل إسم "حاجة غير" من خلال 6 أغنيات جديدة، تُجدد بها واحدة من أنجح الثنائيات في الأغنية العربية الحديثة.

الاختيار لم يكن عابرًا، بل تأكيداً على الثقة الفنية التي تجمع الطرفين على مدار سنوات من التميز والاختلاف.

الأغنيات التي كتبها نادر عبدالله في الألبوم هي "حاجة غير" من ألحان أحمد إبراهيم وأغنية "رقم واحد" ألحان زعيم وأغنية "عقدة حياته" ألحان نور عز العرب وأغنية "لو لينا عمر" ألحان محمدي وأغنية "نسيت إسمي" ألحان مدين وأغنية "ليه سِكِتوا" ألحان أحمد زعيم، بالإضافة إلى 4 أغنيات أخرى من تأليف أيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وعليم.

هذا التعاون بين آمال ماهر ونادر عبد الله في ألبوم "حاجة غير"، ليس إلا تتويجًا لمكانته الخاصة في مشروع آمال الفني، وعودة تؤكد أن بعض الشراكات لا يبهت بريقها مهما طال الغياب.

والسؤال الذي يفرضه إسم الألبوم "حاجة غير" هل هو مجرد إسم فني لألبوم غنائي، أم توصيف لمسيرة فنانة استثنائية لا تشبه إلا نفسها؟