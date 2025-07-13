آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

تصدرت الفنانة امال ماهر ، مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد انتشار العديد من الصور لها وهى ترتدي فستان زفاف، مما اثار شكوك متابعيها حول ارتباطها ودخولها القفص الذهبي قريبا.

لكن تبين الأمر أنه مجرد شائعة وان هذا الصور هى لقطات من احدث كليباتها المنتظرة “خبر عاجل” ، وطرحت بالفعل آمال ماهر برومو الأغنية امس عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

ألبوم آمال ماهر

من جهة أخرى، انتهت آمال ماهر من تسجيل أغنية جديد بعنوان “مضمونة” والتى تعد ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حاجه غير”.

وتتعاون آمال ماهر فى أغنيتها الجديدة التى انتهت من تسجيلها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر



من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر.