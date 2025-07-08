اَمال ماهر تثير الجدل علي مواقع التواصل بعد ظهورها بفستان فرح ..تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل صورا للفنانة آمال ماهر من احدث ظهور لها و ظهرت في الصورة بفستان أبيض ، ما فتح الباب أمام شائعات حول ارتباطها، قبل أن يتبين أن الصور مأخوذة من كليب جديد تقوم آمال ماهر بتصويره حاليًا، ضمن أغاني ألبومها المرتقب “حاجة غير”، والمقرر طرحه قريبًا.



وتحيي آمال ماهر، ووليد توفيق، حفل غنائي، في الساحل الشمالي يوم 12 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي.

ألبوم آمال ماهر

من جهة أخرى، انتهت آمال ماهر من تسجيل أغنية جديد بعنوان “مضمونة” والتى تعد ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حاجه غير”.

وتتعاون آمال ماهر فى أغنيتها الجديدة التى انتهت من تسجيلها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر

من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر".