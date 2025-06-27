آمال ماهر ونانسي عجرم.. تفاصيل حفلات مهرجان ليالي مراسي

تنطلق فعاليات مهرجان مراسي خلال الشهر المقبل بإقامة حفلات غنائية كل يوم سبت طوال يوليو بحضور أسماء كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.



تعد السلسلة واحدة من أبرز فعاليات الصيف، حيث يلتقي عشاق الفن والطرب مع نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي وسط أجواء ساحرة وإطلالات بانورامية على البحر الأبيض المتوسط، في تجربة موسيقية لا تُنسى.

برنامج الحفلات خلال شهر يوليو:

السبت 5 يوليو:

رامي صبري × بهاء سلطان

أمسية افتتاحية بطابع مصري خالص يجمع بين الرومانسية والطرب الشعبي.

السبت 12 يوليو:

آمال ماهر × وليد توفيق

عودة قوية لصوت مصر آمال ماهر في لقاء فني فريد مع النجم اللبناني الكبير وليد توفيق.

السبت 19 يوليو:

روبي × أحمد سعد

ليلة استثنائية من الإيقاعات الشبابية والصوت الطربي المعاصر.

السبت 26 يوليو:

نانسي عجرم × حكيم

ختام صاخب بمزيج من البوب اللبناني والطرب الشعبي المصري.



وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر الحفلات بأسعار متفاوتة تتراوح بين 3000 وتصل إلى 8000 جنيه مصري.