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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مشفق على ضحالة عقولهم.. رامي رضوان يكشف حقيقة انفصاله عن دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم ورامي رضوان
دنيا سمير غانم ورامي رضوان
قسم الفن

رد الإعلامي رامي رضوان على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة، ومعبّرًا عن استيائه من انتشار الأكاذيب على بعض الصفحات غير الموثوقة.

وكتب رضوان في منشور عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: “جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة ورديئة تلهث، والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب. مشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة!”.

وجاءت هذه الرسالة القوية ردًا على تداول بعض الحسابات لأخبار مغلوطة تفيد بانفصاله عن دنيا سمير غانم، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الثنائي يحظى بجمهور واسع، ويحرصان على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، حيث لم تصدر عنهما أي تصريحات رسمية في هذا السياق سوى نفي الشائعات المتداولة.


تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها روكي الغلابة الشهر المقبل بعد فترة من التأجيلات، وهو فيلم كوميدي اجتماعي تجسّد فيه شخصية “روكي” الفتاة الريفية القوية وهي بودي جارد (حارسة شخصية) وأيضًا متمرِّنة ملاكمة .


يشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، مع ظهور خاص لفنانين مثل أحمد سعد وأوس أوس  وغيرهم.

رامي رضوان دنيا سمير غانم روكي الغلابة

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