مصطفى قمر برفقة مي فاروق في حفل غنائي بالهرم| صور

أحيا الفنان مصطفى قمر حفلا غنائيا في إحدى مدارس الهرم، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها السود عيونه ومنايا وقلبى فى الليالى، ولو سألونى وغيرها، وحرصت على الحضور المطربة مي فاروق وزوجها محمد العمروسي.

وطرح مؤخرا مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.