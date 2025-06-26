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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد سنوات من الغياب .. منى الشرقاوي تقدم واجب العزاء فى والد تامر عبد المنعم

منى الشرقاوي
منى الشرقاوي
تقى الجيزاوي

حرصت الإعلامية منى الشرقاوي على تقديم واجب العزاء فى رحيل الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم. 

ويأتي هذا الظهور بعد سنوات طويلة من الغياب على الشاشة.

وكان أقيم اليوم عزاء والد الفنان تامر عبد المنعم في مسجد عمر مكرم، وحرص عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: وفاء عامر،  ماجد المصري، هاني رمزي، دنيا عبد العزيز، لبلبة، أحمد آدم، لقاء سويدان، مصطفي كامل، رامي إمام، والمستشار مرتضى منصور، والإعلامي أحمد موسى.

وكان أعلن الفنان تامر عبد المنعم، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة والده.

وقال عبد المنعم: “مات أبي، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان الفنان تامر عبد المنعم قد شيع جنازة والده من مسجد عمر مكرم، تمهيدًا للدفن بمقابر العائلة، وحرص عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على حضور الجنازة.

ونعت غرفة صناعة السينما المصرية الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم.

وجاء نص البيان: “رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى للغرفة يتقدمون بخالص العزاء لعضو مجلس إدارة الغرفة والمنتج السينمائى والفنان القدير تامر عبد المنعم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده الكاتب الكبير الأستاذ محمد عبد المنعم، وندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. ”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" “صدق الله العظيم”.

منى الشرقاوي عزاء والد الفنان تامر عبد المنعم وفاة والد تامر عبد المنعم

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