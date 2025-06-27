شريف خير الله ينعى والد تامر عبد المنعم

حرص الفنان شريف خيرالله على تقديم واجب العزاء فى الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم.

قال شريف خيرالله لصدى البلد: “ربنا يرحم الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم ويسكنه فسيح جناته يارب، خالص التعازي للأسرة”.



وقال تامر عبد المنعم: “مات أبي، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان الفنان تامر عبد المنعم قد شيع جنازة والدة من مسجد عمر مكرم، تمهيدًا للدفن بمقابر العائلة، وحرص عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على حضور الجنازة.

ونعت غرفة صناعة السينما المصرية الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم.



وجاء نص البيان: “رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارة للغرفة يتقدمون بخالص العزاء لعضو مجلس إدارة الغرفة والمنتج السينمائى والفنان القدير تامر عبد المنعم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده الكاتب الكبير الأستاذ محمد عبد المنعم، وندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. ”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. صدق الله العظيم.