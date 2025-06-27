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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال لمواجهة باتشوكا في مونديال الأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
رباب الهواري

كشف المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن التشكيلة الرسمية لفريقه استعدادًا لمواجهة باتشوكا المكسيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والمكان
 

تُقام المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب “جيوديس بارك”، بمدينة ناشفيل الأمريكية، حيث يتطلع الهلال لمواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل المكسيك، لضمان التأهل للدور القادم من البطولة العالمية.


 تشكيل الهلال الرسمي


جاء التشكيل الذي اختاره إنزاجي ليعكس مزيجًا من القوة الدفاعية والمرونة الهجومية، وجاء على النحو التالي:


 

  • حراسة المرمى: ياسين بونو
  • خط الدفاع: كاليدو كوليبالي – حسن تمبكتي – جواو كانسيلو – رينان لودي
  • خط الوسط: روبن نيفيز – ناصر الدوسري – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
  • خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – أندرسون تاليسكا (ليوناردو)


 
 

غيابات ومفاجآت


 

لاحظ جمهور الهلال غياب بعض الأسماء المعتادة، وهو ما يُفسره البعض برغبة إنزاجي في إجراء تغييرات تكتيكية، أو ربما إراحة بعض اللاعبين الأساسيين. كما يلفت التشكيل الأنظار إلى اعتماد إنزاجي على مرونة خط الوسط، مع تقديم دور هجومي كبير لـ”سالم الدوسري” و”مالكوم”، بدعم من “سافيتش”.


 

طموحات الزعيم


 

يأمل الهلال في تجاوز باتشوكا وتحقيق العلامة الكاملة، بعد العروض المميزة التي قدمها في الجولات السابقة. ويرى كثير من المحللين أن التشكيلة المختارة تؤكد رغبة الفريق في السيطرة على مجريات المباراة من بدايتها.


 

الهلال السعودي باتشوكا كأس العالم للأندية أخبار الرياضة كورة عالمية

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