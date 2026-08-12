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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم العالمية ترتفع بشكل طفيف.. والنفط يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أسواق الأسهم العالمية
أسواق الأسهم العالمية
أ ش أ

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بشكل طفيف، بينما استقرت أسعار النفط، مع تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران، في الوقت الذي تحول فيه اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت توقعات الأسواق أن بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية ستكتسب أهمية خاصة في تحديد توقعات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الشهر المقبل، إذ أظهرت أسواق المال احتمالًا يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة.

وكان من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يوليو بعد تراجعها 0.4% في يونيو، بينما يُرجح أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% في الشهر السابق.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.2%، بينما ارتفعت مؤشرات فرانكفورت وباريس ولندن بنسب تراوحت بين 0.1% و0.4%.

وفي آسيا، زادت الأسهم 0.9%، بقيادة مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي قفز 3.7%، فيما ارتفعت الأسهم اليابانية والتايوانية بنحو 1% بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات الرقائق. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وناسداك بنسبة 0.7%.

وظلت الأسواق تتابع تطورات المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والحوثيون المتحالفون مع إيران بشكل منفصل وقوع هجمات على سفن تجارية يوم الثلاثاء، بينما صعدت إيران والولايات المتحدة لهجتهما خلال الأيام الأخيرة.

وقال مسؤول أمني إيراني بارز إن المضيق سيظل مغلقًا ما لم توافق واشنطن على شروط طهران لإنهاء الحرب.

ورغم تعثر المحادثات، حافظ المستثمرون على قدر من الهدوء، مع توقعات بأن تشهد الأزمة خفضًا تدريجيًا، وإن كان مضطربًا، للتصعيد.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.3% إلى 82.94 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت 0.2% إلى 89.71 دولار، متجهين إلى كسر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وكانت أسعار الخام قد أغلقت مرتفعة بأكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو.

وفي اليابان، عززت الأسواق رهاناتها على رفع مبكر لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، ما دفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع؛ إذ سجل عائد السندات الحكومية لأجل 5 سنوات مستوى قياسيًا عند 2.12%، بينما بلغ عائد السندات لأجل عامين أعلى مستوى له في 31 عامًا عند 1.645%. وبلغت توقعات الأسواق احتمالًا يقارب 60% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في سبتمبر.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 159.12 ين للدولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند 99.84 نقطة، مع تحرك اليورو والجنيه الإسترليني في نطاقات ضيقة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وصعد الذهب الفوري 1% إلى 4,413 دولارًا للأوقية، بينما قفزت الفضة الفورية 2.5% إلى 66.29 دولارًا للأوقية.

أسواق الأسهم العالمية بيانات التضخم الأمريكية الأسواق

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