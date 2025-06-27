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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة عبد الله مشرف: والدي بخير ولم يعتزل الفن| خاص

الفنان عبد الله مشرف
الفنان عبد الله مشرف
أوركيد سامي

طمأنت نجلة الفنان عبد الله مشرف الجمهور عليه بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية.


وقالت نجلة عبد الله مشرف لـ صدى البلد: "والدي الحمد لله بخير وبصحة جيدة، لم يعتزل ويحب الفن".


يذكر أن آخر ظهور إعلامي الفنان عبد الله مشرف في مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية، الذي عقد في نادي نقابة المهن التمثيلية في 2024  لمناقشة أزمة القضية الفلسطينية وتفاقمها، حيث أعرب عن استيائه من هذه المشاهد الأليمة التي نراها بشكل يومي.

الفنان عبد الله مشرف فنان  مصري، من مواليد عام 1942، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1968. التحق فور تخرجه في مسرح الطليعة، كما عمل مع الفنان (محمد صبحي) في فرقته المسرحية و قدم معه العديد من المسرحيات، منها (وجهة نظر، تخاريف، لعبة الست). عمل كذلك في الدراما التليفزيونية لكنه اشتهر بين الجمهور بشخصية (عبد الله) في مسلسل (يوميات ونيس) بكافة أجزائه. أما في السينما فقد قدم العديد من الأدوار البارزة، ومن أفلامه (كتيبة الاعدام، البيضة والحجر، الهروب، الحاسة السابعة) وتألق وأبدع في كل أعماله.

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