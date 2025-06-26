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إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

امتحان الفيزياء
امتحان الفيزياء
ياسمين بدوي

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ، يبحث عنها الكثير من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية على جميع محركات البحث على الانترنت ، بعد أن شهد امتحان الفيزياء تبيان في الآراء اليوم .

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 .. حرص أنس عزت معلم مادة الفيزياء اليوم على نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 

وأكد أنس عزت معلم الفيزياء ، أن امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 اليوم ، كان امتحان لذيذ اسئلته “كويسة” ومعظم الأفكار من امتحانات السنين الماضية والنماذج الاسترشادية الموجودة على موقع الوزارة

شكاوى من صعوبة الفيزياء

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إنها رصدت اليوم الاراء حول مستوى امتحاني الفيزياء والتاريخ بعد ادائهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم  ، مؤكدة أن هناك تباين في الآراء حول امتحان الفيزياء ، حيث أكد بعض الطلاب أنه سهل بينما شكى البعض من صعوبته حول ، حيث ذكر عدد كبير من الطلاب أن أسئلة الفيزياء صعبة وتحتاج لوقت أكثر، بينما ذكر البعض الآخر أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها : بحسب الاراء المرصودة اليوم بين طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية ، جاء امتحان التاريخفي مستوي الطالب المتوسط في أغلب الأسئلة، بينما تضمن الامتحان بعض "التريكات" الصعبة، ولكنه جيدا في معظم الأسئلة وهناك شبه حالة رضا عام عنه.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة لشعبة العلوم والرياضيات (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (587428) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (181169) طالبًا/ طالبة،الامتحان في مادة التاريخ ، ذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) أمام (26) لجنة.

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