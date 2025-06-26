"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

ظهر اليوم على جروبات الغش عبر تليجرام صورة كشفت عن هوية مصور امتحان الفيزياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة و ارساله على جروبات الغش

حيث ظهر في احدى الصور المتداولة ل امتحان الفيزياء الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على تليجرام اسم الطالب كاملا و اسم مدرسته

من جانبها تتخذ حاليا غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم كافة اجراءاتها مع كل من صور و نشر امتحان الفيزياء بعد توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه بمجرد ضبط حالة تصوير امتحان او حالة غش في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يتم تحرير محضر غش ، و يصدر قرار بإلغاء امتحان الطالب و يتم تحويله للجنة خاصة

حصل موقع صدى البلد على صورا ترصد حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على التواجد بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات مصر من خلال كاميرات المراقبة

وخلال تواجده في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم اليوم ، حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

ووجه محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

وبدأ منذ التاسعة صباحا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 “النظامين الجديد والقديم” ، امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يبدأ امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية من التاسعة صباحا ويستمر حتى 12 ظهرا

كما بدأ الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدارس المكفوفين أيضا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) ، وبدأ كذلك طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)