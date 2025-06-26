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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: 30 يونيو حافظت على تمسك الجبهة الداخلية ونقطة الإنطلاق لبناء الجمهورية الجديدة

همام
همام
معتز الخصوصي

وجه الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بـ حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو .

وقال همام – في تصريح اليوم - إن ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ الوطن  بعد أن انتفض الشعب المصري ضد محاولات اختطاف الدولة المصرية وتغيير هويتها مؤكدا أن هذه الثورة العظية حافظت على تماسك الجبهة الداخلية وكانت نقطة الانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة على كافة المستويات وتحقيق مبدأ المواطنة.

وأوضح همام أن ثورة 30 يونيو ضعت مصر على الطريق الصحيح، لحماية الدولة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات، ونشر الاستقرار السياسي والأمني، وإرساء بنية أساسية قوية، وإقامة اقتصاد حقيقي استطاع الصمود في وجه تحديات دولية وإقليمية كبرى غير مسبوقة تعرض لها المجتمع الدولي بكامله طوال السنوات الست الماضية

وشدد على ضرورة التمسك بأهداف ثورة 30 يونيو،والالتفاف خلف القيادة السياسية  لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار مشددا على  أن التلاحم الشعبي مع الدولة هو الضمانة الحقيقية لعبور كل العقبات وتحقيق مستقبل يليق بأحلام وتطلعات المصريين.

الجيل حزب الجيل السيسي البرلمان اخبار البرلمان

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