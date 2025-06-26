مستقبل وطن ينظم المؤتمر العام الأول استعدادا للاستحقاقات الدستورية بمدينة نصر

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر، المؤتمر العام الأول، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الحزب، وشباب الحزب وقيادات الأمانات النوعية.

وألقى الدكتور أحمد الصفتي، أمين أمانة حزب مستقبل وطن بقسم ثالث مدينة نصر، كلمة افتتاحية رحب خلالها بالحضور، مشيدًا بالحراك التنظيمي المتواصل داخل الحزب على مستوى الأمانات المختلفة.

وأكد الصفتي، أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في دعم المسار السياسي للحزب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في إطار خطة موسعة أعدتها أمانة الحزب بمدينة نصر لتنظيم العمل الداخلي، وبناء كوادر قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

وأشار الصفتي، إلى أن الحزب سيعقد اجتماعًا تنظيميًا موسعًا آخر عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، لمتابعة النتائج، وتقييم الأداء، والتحضير للاستحقاقات اللاحقة.

وأكد عماد نجيب، الأمين المساعد لأمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر ثالث، أن حزب مستقبل وطن يحرص على أن يكون له بصمة كبيرة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وله نصيب الأسد في عدد المقاعد.

وأشار نجيب إلى أن الأمانة تستعد بكامل طاقتها لهذه الاستحقاقات، وذلك من خلال تشكيل لجان عمل، وإعداد كوادر ميدانية، وتكثيف الحملات التوعوية داخل دوائر مدينة نصر.

ولفت نجيب إلى العمل على مواصلة التدريب السياسي، والدعم التنظيمي، والاندماج المجتمعي، وعقد دورات وورش، ومهارات القيادة، وفهم القوانين والتشريعات، إلى جانب التفاعل المباشر مع قضايا المواطنين من خلال مبادرات على الأرض.

وقدمت الدكتورة عائشة الغنيمي، أمينة أمانة التدريب والتثقيف بالحزب، عرضًا موسعًا حول الهيكل التنظيمي للحزب، وتشكيلاته القيادية، والتي تضم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والدكتور محمد كمال، المستشار السياسي للحزب، بالإضافة إلى القيادات التنظيمية على مستوى المحافظات والمراكز.

وأوضحت الغنيمي، أن الحزب نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق تنمية سياسية مستدامة، من خلال التوسع في إنشاء الأمانات النوعية، والوصول إلى قطاعات واسعة من المواطنين، مما يعكس دوره الفعّال كأحد الركائز الأساسية للحياة السياسية في مصر.

وأضافت الغنيمي، أن خطة التدريب والتثقيف داخل الحزب تستهدف بناء كوادر سياسية تمتلك الكفاءة والخبرة، وتعمل وفق رؤية وطنية واضحة تنسجم مع أهداف الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمود صلاح، أمين التنظيم بالحزب، على أهمية التواجد الميداني للأمانات والكوادر الحزبية بين المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم وتقديم الحلول الفعلية لها، مشيرًا إلى أن العمل السياسي لا يكتمل إلا بالارتباط الحقيقي بالشارع.

وأكد صلاح، أن الحزب يعمل على دعم التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال المبادرات المجتمعية، والخدمات التي تقدمها الأمانات المختلفة، إضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية استعدادًا للانتخابات، بما يعكس صورة إيجابية لحزب مستقبل وطن كمكون سياسي رئيسي يسهم في دعم الاستقرار والتنمية.

وأكد اللواء حمدي حسن، أمين مساعد حزب مستقبل وطن، أمانة مدينة نصر ثالث، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التنظيمية التي تعقدها أمانة "مستقبل وطن" بمدينة نصر.

وتابع حسن،:" ويأتي في إطار خطة الحزب الوطنية الشاملة للاستعداد للانتخابات المقبلة، وترسيخ دعائم المشاركة السياسية الفاعلة في جميع ربوع الجمهورية".

وفي نهاية المؤتمر الذي عقدتهم أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر ثالث وهو المؤتمر العام الأول، تم تكريم عدد من القيادات في الأمانة تشجيعا على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، و الجهود المرتقبة خلال الأيام المقبلة.



وقال هشام سامي، أمين مساعد بأمانة الحزب بمدينة نصر، إن الحزب يعتزم الدفع بكوادر شبابية ونسائية مدرّبة، ضمن خطة لتمكين الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأشار سامي، إلى أن اللقاءات التي تُعقد بشكل دوري على مستوى المحافظات تستهدف رفع الجاهزية الميدانية وتكثيف التفاعل مع المواطنين.



ومن جانبه، قال هاني الفيومى، أمين مساعد بأمانة الحزب بمدينة نصر، إن الفترة المقبلة تشهد التركيز على القضايا التي تشغل الشارع النصري، وهناك حرص علي الدفع بقيادات تمتلك خبرات تشريعية وقانونية، مع التزام كامل بالمنافسة الشريفة واحترام قواعد العملية الانتخابية.



وتابع الفيومى، :" وتسود حالة من النشاط المكثف داخل الأوساط الحزبية والسياسية استعدادًا لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تحركات تنظيمية وبرامجية متسارعة تهدف إلى دعم القواعد الشعبية، وإعداد كوادر سياسية قادرة على المنافسة في مختلف الدوائر، حيث يشهد الشارع السياسي نشاطًا متصاعدًا من بعض الأحزاب الصغيرة التي تسعى إلى تشكيل تحالفات انتخابية لتعزيز فرصها في المنافسة، مؤكدا أن الحزب يعمل على قدم وساق للوفاء بالاستحقاقات الدستورية المرتقبة.