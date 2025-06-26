أمانة عمال مستقبل وطن تختتم البرنامج التدريبي الأول عن إدارة الحملات الانتخابية

اختتمت أمانة العمال المركزية بحزب "مستقبل وطن"، برئاسة رابح عسل، البرنامج التدريبي الأول بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية"، في إطار خطة الأمانة لرفع كفاءة الكوادر التنظيمية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مطاوع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعات الكندية في مصر، وأمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية، إلى جانب عدد من الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال المركزية.

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها مهارات الاتصال الفعّال مع الجمهور، وأساليب القيادة الناجحة، وآليات اتخاذ القرار في الأوقات الحاسمة، وأهمية التكيّف والتخطيط والرؤية لدى القائد، بالإضافة إلى التأكيد على مبادئ الشفافية والمحاسبة والتنافسية كعناصر أساسية لنجاح أي مؤسسة أو حملة انتخابية.