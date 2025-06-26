برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بوابة جديدة لجذب الاستثمارات وتحقيق أمن الطاقة والكهرباء لمصر

صرّح النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما استعرضه وزير الكهرباء من إدخال قدرات جديدة للطاقة المتجددة بقيمة 2.3 مليار دولار، يعكس رؤية طموحة للدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو توطين الصناعات المرتبطة بمصادر الطاقة الجديدة مثل توربينات الرياح وبطاريات التخزين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشراف الرئيس المباشر على ملف الربط الكهربائي مع السعودية واليونان، ومتابعة مشروع محطة الضبعة النووية، يرسخان مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال تصدير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي الثلاثي يعزز التعاون الاستراتيجي مع محيطنا العربي والأوروبي، ويؤكد على موقع مصر كمحور طاقي عالمي.

وأكد نائب المنوفية أن، توجيهات الرئيس بالحفاظ على استدامة الإمدادات الكهربائية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، تصب في مصلحة المواطن المصري أولًا، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والسياحي والخدمي، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة لتنفيذ هذه الرؤية بدقة وسرعة.

واختتم النائب أحمد الخشن حديثه، مؤكدًا دعم مجلس النواب الكامل لتوجهات الدولة في تحقيق نقلة نوعية بملف الطاقة المتجددة، والعمل على سن التشريعات اللازمة لتسهيل الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات.