مصطفى بكري: السلام هو الحل والشعب الفلسطيني لديه قوة استثنائية للدفاع عن أرضه

اكد النائب مصطفى بكري عصو مجلس النواب، أن السلام هو الحل والشعب الفلسطيني مقاوم وكل ما تنهي فصيل يخرج غيره، مضيفا ان الشعب الفلسطيني لديه قوة استثنائية في الدفاع عن أرضه.

واضاف مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، ان حرب الإبادة الإجرامية مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي واين العالم والمنظمات الحقوقية واين ترامب وحديثه عن السلام

الامن القومي الإسرائيلي.

وتابع مصطفى بكري، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، لافتاً إلى أن الابادة مستمرة ولا يوجد اي رد فعل من دول العالم.