بعد عودة باب الخلق.. محمود سعد: إحنا بنحاول نضيف شيء لوقت المشاهد

علق الإعلامي محمود سعد على عودته للشاشة مرة أخرى من خلال برنامجه الشهير " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

وقال محمود سعد :" بقالنا كتير مطلعناش معاكوا على الهواء منذ 3 سنوات، في عام 2018 عملنا برنامج سميته على اسم الحي اللي اتولدت فيه وعشت فيه وهو باب الخلق ".

وتابع محمود سعد :" باب الخلق في الأصل اسمه باب الخرق لأنه زمان كان بيتم بيع بواقي الأقمشة فيه ".

وأكمل محمود سعد :" إحنا بيهمنا إن المشاهد لا ينزعج وهو بيتفرج علينا وإحنا بنحاول نقدم شيء وبنسمع الناس وهيا بتتكلم وبتشتغل ".

ولفت محمود سعد :" بندور على قصص في منتهى الجمال تعطينا دفعة للعمل والاستمرار في الحياة ".

وتابع محمود سعد :" إحنا بنحاول نضيف شيء لوقت المشاهد ونضيفله معلومات ".

