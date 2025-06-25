صلاح دياب ضيف محمود سعد في أولى حلقات باب الخلق

يعود الإعلامي محمود سعد، مرة اخرى إلى شاشة تليفزيون "النهار " ببرنامجه الشهير “باب الخلق”، بعد غياب عامين.

ويستضيف «محمود سعد» في أولى حلقات البرنامج مع الانطلاقة الجديدة، رجل الأعمال المهندس صلاح دياب الذي اختص "باب الخلق" بحوار امتد على مدار حلقتين كاملتين حكى فيهما تفاصيل دقيقة عن رحلته الإنسانية والعملية التي وثقها في مذكراته (هذا انا) المنشورة مؤخراً ولم يتحدث عنها في حوار تليفزيوني من قبل.

صلاح دياب ضيف محمود سعد

ويحكي المهندس صلاح دياب، عن رحلته التي امتدت لأكثر من ٥٠ عاماً بدأ فيها كموظف صغير براتب بسيط ليصبح اليوم واحداً من أكبر رجال الأعمال في مصر ومالكاً لعدد من المؤسسات الإقتصادية الشهيرة والناجحة، إضافة إلى تأسيسه لأحدى أهم الصحف المصرية الخاصة "المصري اليوم ".

صلاح دياب ضيف محمود سعد



وكشف صلاح دياب في حواره مع محمود سعد مواقف مؤثرة وتحدث عن شخصيات كانت نقاط تحول في حياته الخاصة ، كما رد على اتهامات كثيرة واجهها .

صلاح دياب ضيف محمود سعد

رحلة كفاح ونجاح صلاح دياب تُعرض غداً الخميس وبعد غد الجمعة ٩:٣٠ مساءً على قناة "النهار".