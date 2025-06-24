أحمد موسى ناعيًا الكاتب محمد عبد المنعم بكلمات مؤثرة: من الأسماء اللامعة في الصحافة المصرية

نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف السابق والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الراحل كان مدير تحرير الأهرام وعملت معه لسنوات طويلة في مؤسسة الأهرام.

ولفت إلى أن الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم كان المستشار الصحفي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وهذه معلومة لا يعرفها الكثيرون، إضافة إلى عمله كمحرر عسكري لفترات طويلة وكان له خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأردف أن الراحل أسس مجلة الدفاع وقتما كان المشير أبو غزالة وزيرا للدفاع، فقد جمعتهما علاقة طيبة وكان من الذين شاركوا في خطة الخداع إبان حرب أكتوبر من خلال نشر أخبار في الأهرام.

واختتم أن الكاتب محمد عبد المنعم، كان يجلس في الأهرام لحراسة الصفحة الأولى وضمان عدم الاقتراب من أخباره التي تعتبر من خطة الخداع الإستراتيجي، موضحا أنه كان أحد أهم الأسماء اللامعة في الصحافة المصرية.