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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الاضطراب بالشرق الأوسط موجود منذ عقود .. وقد يتجدد في أي لحظة

شريف عامر
شريف عامر
علي مكي

أكد الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية، أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط ليست وليدة اللحظة ونحن في مشهد جديد من حالة عدم الاستقرار، موضحا أن الاضطراب في الشرق الأوسط موجود منذ عقود وقد يتجدد في أي لحظة.

وأشار كمال، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن الكلام الدائر في الصحف الامريكية ووسائل الاعلام الامريكية الان أن البرنامج النووي الايراني تضرر ولكن لم يدمر بالكامل، موضحا أننا في مرحلة هدنة وقد تستمر لبعض لوقت وقد تعود اضطرابات ايرانية اسرائيلية من جديد.
 


وتابع: "ممكن نشهد حركة وزخم في بعض الملفات مثل مفاوضات وحركة في ملف غزة وملف إسرائيل والدولة العربية بشكل عام لكن هناك مشاكل هيكلية موجودة في الشرق الاوسط تجعله عصي على الاستقرار"، موضحا أن مشكلة الرئيس ترامب أنه يعتقد قدرته على تحدي هذه المشاكل الهيكلية، وشدد على أن إدراكه للتاريخ محدود واستماعه للمؤسسات محدود وما يحركه هو غرائزه وانطباعاته وأفكاره العامة.

شريف عامر الشرق الاوسط إسرائيل

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