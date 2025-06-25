عاملة كلية هندسة الإسكندرية لشريف عامر: عمل الطلاب ممر شرفي ليا لحظة عمري ما أنساها حسيت إني غالية عليهم بجد

قالت آمال محمد عطية، الشهيرة بـ"أم هيثم"، العاملة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إنها لم تكن تتوقع المفاجأة التي أعدها لها طلاب قسم الميكانيكا في آخر أيام الامتحانات.

وأضافت "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، : "بقالي 30 سنة بشتغل في الكلية، وبحب كل الطلاب جدًا، بحس إنهم زي ولادي، وعمري ما حسّيت بغربة بينهم".

وروت تفاصيل اللحظة المؤثرة قائلة، :" في طالبة طلبت مني أنزل معاها، ولما نزلت لقيت كل الطلبة عاملين لي ممر شرفي... لحظة عمر ما أنساها، حسّيت إني غالية عليهم بجد."

وتابعت: "عندي ولدين، محمد وهيثم، وفرحوا جدًا لما شافوا الفيديو والمشهد، وكل العيلة كانت سعيدة بالتكريم ده، اللي جه من القلب"، موضحة أنه تشكر كل طالب وطالبة شاركوا في المفاجأة.