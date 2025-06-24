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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر: حرب إيران وإسرائيل انتهت بشكل غير متوقع.. كأنها مباراة كرة قدم حاسمة

الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر
هاجر ابراهيم

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر”، أن العالم كله كان يتابع باهتمام بالغ اللحظات الأخيرة من حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أنه لم يكن أحد يتصور أن تنتهي الحرب بهذا الشكل، كما جرى خلال الساعات الماضية، قائلًا إن الطرفين كانا في حالة تردد منذ نحو 30 يومًا، إلى أن جاءت النهاية بشكل مفاجئ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي غيّر مسار الأحداث تمامًا.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن وتيرة التصعيد كانت متسارعة، وخاصة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، التي لم يكن يتوقع فيها أحد هذه النتيجة، ولأول مرة في هذا النوع من النزاعات، يأتي إعلان وقف إطلاق النار عبر طرف ثالث، دون مفاوضات علنية، حيث أعلن ترامب عبر منشور على منصته تهنئة للجانبين – إسرائيل وإيران – بالتوصل إلى اتفاق تهدئة.

وتابع: "هذا الإعلان المفاجئ تسبب في حالة من التخبط لدى المصادر الرسمية في إسرائيل وإيران، حيث لم تُعلن أي تفاصيل إضافية عن الاتفاق، ما أثار تساؤلات كثيرة حول طبيعته وأطرافه"، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار جاء بعد لحظات من التوتر الشديد، حيث كان الجميع يترقب ردًا إيرانيًا قويًا على الضربة الأمريكية الأخيرة، خصوصًا بعد استهداف قاعدة "العديد" في قطر.

ونوّه شريف عامر، بأن الدول الخليجية لعبت دورًا محوريًا في ضبط إيقاع التصعيد، حيث أعلنت بوضوح أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف إيران، وهو ما اعتبر خطًا أحمر التزمت به احترامًا لعلاقات الجوار والتقارب السياسي، متابعًا: "أنا بشبه مجريات الحرب بمباراة كرة قدم حاسمة، كما في بعض المباريات الكبيرة، لا يوجد مهزوم أو منتصر بشكل واضح. كل طرف خرج بما يراه مكسبًا، فإيران تقول إنها انتصرت بطريقتها، وإسرائيل تقول الشيء نفسه، المشهد يعكس معادلة معقدة لا تُختزل في نتائج عسكرية فقط".

شريف عامر إيران إسرائيل

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