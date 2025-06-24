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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يهوي بأسعار النفط

أسعار النفط
أسعار النفط
محمد غالي

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل إيران وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ما هدأ المخاوف بشأن تعطل الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أبرز مناطق إنتاج وتصدير الطاقة عالميا.

أسعار النفط

النفط يتراجع بأكثر من 4 دولارات للبرميل

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.27% لتسجل 69.12 دولارا للبرميل، بعدما كانت قد هوت في وقت سابق بأكثر من 4%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو الجاري.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 3.33%، مسجلة 66.19 دولارا للبرميل، بعد أن هبطت بنحو 6% خلال الجلسة، وهو أدنى سعر منذ 9 يونيو الجاري.

ويأتي هذا التراجع بعدما ارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية لأعلى مستوى لها في خمسة أشهر، على خلفية الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، مما دفع المستثمرين لتوقع تصعيد في النزاع الإيراني الإسرائيلي.

النفط يتأثر بوقف التصعيد في الشرق الأوسط

قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى “فيليب نوفا”، إن خفض التصعيد في الشرق الأوسط خفف المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وأدى إلى تراجع حاد في الأسعار، مشيرة إلى أنه في حال التزام الطرفين ببنود وقف إطلاق النار، فقد تستقر الأسواق وتعود الأسعار إلى مستويات طبيعية.

وأضافت أن استمرار التهدئة سيسمح لإيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بزيادة صادراتها، وهو ما يدعم استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية.

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

على الجانب الآخر، استقبلت البورصات الأوروبية نبأ وقف إطلاق النار بترحيب واسع، إذ أغلقت مؤشرات الأسهم على ارتفاعات جماعية، مدفوعة بارتياح المستثمرين لانحسار المخاطر الجيوسياسية.

وسجل مؤشر Stoxx 600 الأوروبي ارتفاعا بمقدار 5.95 نقطة أو بنسبة 1.11%، ليغلق عند مستوى 540.98 نقطة.

كما صعد مؤشر DAX الألماني بنحو 372.57 نقطة أو 1.60%، مسجلا 23641.58 نقطة، وارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.04% ليصل إلى 7615.99 نقطة، بينما أغلق مؤشر FTSE 100 البريطاني على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01% عند 8758.99 نقطة.

خسائر لأسهم الطاقة والدفاع

رغم الارتفاعات العامة، تعرضت أسهم شركات النفط والطاقة والدفاع لخسائر ملموسة نتيجة التراجع الحاد في أسعار الخام وتوقف التوترات الجيوسياسية.

وتصدرت شركة فرونتلاين المالكة لناقلات النفط قائمة الخاسرين، إلى جانب عملاقي الطاقة إكوينور (Equinor) وبي بي (BP)، كما تراجعت أسهم شركات الدفاع مثل BAE Systems وThales وDassault Aviation وRheinmetall، مع تراجع التوقعات بحدوث صفقات تسليح ضخمة في حال استمرت التهدئة في الشرق الأوسط.

ترامب: الحرب تنتهي رسميا خلال 24 ساعة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس عن اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على أن يتم إنهاء الأعمال العسكرية بشكل كامل خلال 24 ساعة، لتنتهي بذلك حرب استمرت 12 يوما وهددت استقرار الإقليم وأسواق الطاقة العالمية.

أسعار النفط الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار خام برنت الإمدادات النفطية

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