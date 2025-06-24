أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى بعد إعلان ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

شهدت شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعدّ من أبرز المنتجين العالميين للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% لتصل إلى 69.42 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 4%، لتلامس أدنى مستوياتها منذ 11 يونيو حزيران.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.9% ليصل إلى 66.49 دولاراً للبرميل، بعدما هبط بنسبة 6% في وقت سابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 9 يونيو حزيران.

وكان ترامب قد أعلن أمس الإثنين أن إيران وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق «كامل» لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الحرب ستُعتبر منتهية خلال 24 ساعة إذا التزم الطرفان بالجدول الزمني المحدد، لتنتهي بذلك مواجهة استمرت 12 يوماً. تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعدّ من أبرز المنتجين العالميين للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% لتصل إلى 69.42 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 4%، لتلامس أدنى مستوياتها منذ 11 يونيو حزيران.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.9% ليصل إلى 66.49 دولاراً للبرميل، بعدما هبط بنسبة 6% في وقت سابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 9 يونيو حزيران.

وكان ترامب قد أعلن أمس الإثنين أن إيران وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق «كامل» لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الحرب ستُعتبر منتهية خلال 24 ساعة إذا التزم الطرفان بالجدول الزمني المحدد، لتنتهي بذلك مواجهة استمرت 12 يوماً.