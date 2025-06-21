أسعار النفط تنخفض مع تراجع مخاوف توجيه ضربة أمريكية ضد إيران



انخفضت أسعار النفط بعد أن ألمح الرئيس دونالد ترمب إلى أن اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة لإيران سيُحسم خلال أسبوعين، ما هدأ المخاوف من هجوم أميركي وشيك.

تراجع سعر مزيج برنت، المرجع العالمي، بنسبة 2.3% لتتم تسويته فوق مستوى 77 دولاراً للبرميل بعد تعليقات البيت الأبيض يوم الخميس، وتقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن طهران مستعدة لمناقشة قيود على تخصيب اليورانيوم. وشهدت أحجام التداول على خام غرب تكساس الوسيط ضعفاً بسبب العطلة الأميركية وانتهاء صلاحية العقود يوم الجمعة. وهبط سعر تسوية الخام الأميركي لتسليم أغسطس دون 74 دولاراً للبرميل.

محادثات أوروبية إيرانية

وفي جنيف، اجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة مع نظرائه من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقال عراقجي إن إيران مستعدة لعقد اجتماع آخر مع الأوروبيين في المستقبل القريب، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. لكنه حذر قائلاً: "طالما استمرت الهجمات (الإسرائلية)، فلن نتفاوض مع أي طرف".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي للصحفيين بعد الاجتماع: "نحن حريصون على مواصلة المناقشات والمفاوضات الجارية مع إيران، ونحث إيران على مواصلة محادثاتها مع الولايات المتحدة. هذه لحظة حرجة، ومن المهم للغاية ألا نشهد تصعيداً إقليمياً لهذا الصراع".

وقال ترمب، في رسالة نقلتها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن قراره بشأن إيران سيستغرق بعض الوقت بسبب "فرصة كبيرة لبدء مفاوضات". وفي الوقت ذاته، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن المملكة المتحدة بدأت بسحب طاقم سفارتها من الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.