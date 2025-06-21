مفكر اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا مع بدء حرب إيران وإسرائيل

قال الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي والسياسي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الهجوم الإسرائيلي الأول كان أكبر بكثير مما يتخيله البعض، وشكّل صدمة فعلية، مضيفًا أن الرد الإيراني جاء بدوره أقوى وأكثر عنفًا مما كان متوقعًا، خاصة وأن كثيرين كانوا يقيسون رد الفعل على مواقف سابقة كانت تُفسر بأنها مجرد محاولات من إيران لحفظ ماء الوجه، لكن هذه المرة جاء الرد الإيراني حقيقيًا ومؤثرًا.

وأوضح "بهاء الدين"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأسواق العالمية تفاعلت بسرعة مع الحدث، حيث شهدنا ارتفاعًا في أسعار النفط والذهب، إلى جانب مخاوف متزايدة من الدخول في موجة ركود اقتصادي، كما تأثرت قطاعات حساسة مثل السياحة والطيران.

وأشار زياد بهاء الدين، إلى وجود ظواهر اقتصادية لافتة، حيث انخفضت بعض المؤشرات مؤقتًا ثم عادت للارتفاع، ما يعكس حالة من المرونة والاستعداد داخل الأسواق العالمية للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأكد أن العالم بات اليوم أكثر تعايشًا مع الأزمات الكبرى، سواء كانت حروبًا أو كوارث أو أزمات سياسية، قائلًا: "نحن نعيش في واقع اقتصادي يمكن أن يتأثر بتصريح واحد من رئيس مثل ترامب، وهذا يعكس حجم التأثر الفوري للأحداث، لكن في الوقت نفسه بدأت الأسواق تكتسب مرونة أكبر وقدرة على الاستيعاب".

وأكد زياد بهاء الدين، أن التعامل مع الأزمات والحروب اختلف تمامًا عن الماضي، وهناك الآن استعدادا واضحا للتقبّل والتكيف مع الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.