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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ زائر في الناتو: إسرائيل ترى أن إيران باتت قادرة على التحول النووي

إيران واسرائيل
إيران واسرائيل
هاني حسين

أكد الدكتور سيد غنيم، أستاذ زائر في الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل، أن إسرائيل ترى أن إيران باتت قادرة على التحول النووي في وقت قصير، وأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لا تزال متحفظة على أي ضربة إسرائيلية مباشرة ضد إيران رغم تحولها من مجرد "تحدٍ" إلى "تهديد".

وأكد الدكتور سيد غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن إسرائيل تخطط لضرب إيران منذ عام 2015، وأنها تمتلك قوة استخباراتية متقدمة داخل الأراضي الإيرانية، تُمكنها من متابعة تفاصيل الملف النووي عن كثب، مشددًا على أنها صرح من عام ونصف عن خطط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو لضرب إيران وهو ما أقدم عليه الجمعة قبل الماضية.

وشدد الدكتور سيد غنيم، على أن نتنياهو لم يرى في الرئيسين السابقين لأمريكا بايدن أو أوباما حلفاء لإسرائيل، رغم أنهم جميعًا يلتزمون بالاستراتيجية الأمريكية القائمة على توازن القوى، مؤكدًا أن المنطقة تشهد الآن خريطة مصالح لا تقوم على خير أو شر، بل على النفوذ والمصالح الاستراتيجية.

إيران إسرائيل الاحتلال طهران اخبار التوك شو

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