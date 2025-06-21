أستاذ علوم سياسية: الضربات الإسرائيلية على إيران لن تؤدي إلى تغيير النظام

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل .



وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "إيران لديها أدوات للإضرار بالمصالح الامريكية في المنطقة والمصالح العالمية ".

وتابع محمد كمال، أن الضربات الإسرائيلية على إيران لن تؤدي إلى تغيير النظام الإيراني.

وأكمل محمد كمال، أن الضربات الإسرائيلية على إيران تزيد من التفاف الشعب الإيراني حول القيادة الإيرانية.

وتابع محمد كمال، أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق كل أهدافها في إيران بمفردها وكذلك الأمر مع إيران.