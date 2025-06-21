مقـ.ـتل 5 عسكريين إيرانيين في غارات إسرائيلية غرب إيران

تعرض 5 عسكريين إيرانيين إلى القـ.ـتل اليوم السبت بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب غرب إيران حسب وسائل إعلام إسرائيلية،وكان من بين المعرضين للاغتيال سعيد إيزادي الذي تعتقد حوله إسرائيل بإنه حلقة الوصل بين إيران وحركة حماس.

ولاتزال الحرب مستمرة بين إسرائيل وإيران بسبب قيام إسرائيل باختراق القانون الدولي وإنتهاك السيادة الإيرانية واستهداف منشآت نووية إيرانية وهي منشأة نطنز واغتيال علماء نوويين ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري.

وتعتمد إسرائيل في المواجهة العسكرية مع إيران على سلاح الاغتيالات بينما لم تبدأ إيران بتفعيل نفس الرد العسكري على إسرائيل باغتيال القيادات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن.