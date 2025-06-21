إيران ترفض الاستسلام.. أستاذ علوم سياسية يكشف سيناريوهات حرب طهران وتل أبيب

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، السيناريوهات المحتملة لمستقبل الصراع بين إيران وإسرائيل .

وقال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد: ”" المرجح مشاركة أمريكا في ضرب مفاعل نووي إيراني أو أكثر خلال الأيام المقبلة.

وأردف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن من بدأ المشكلة مع إيران هو ترامب في ولايته الأولى من خلال وقف الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران.

ولفت الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إلى أن التصعيد مع إيران بدأ من قبل مع اغتيال قاسم سليماني وغيره من الشخصيات الإيرانية المؤثرة.

واستطرد أن هناك قاعدة كبيرة من الناخبين الأمريكيين يرفضون التدخل بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة في صراع عسكري مباشر وخاصة في الشرق الأوسط.

وأردف أن الصحف الأمريكية بدأت تحقق لماذا غير ترامب وجهة نظره وسمح لتل أبيب بشن ضربة عسكرية على إيران بعدما كان يتحدث من قبل أنه لن ينخرط في أي عمل عسكري.

وواصل الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن التهديد العسكري قد يفرض على إيران التعامل مع المفاوضات بجدية، موضحا أن تهديد ترامب خلال أسبوعين قد لا يضرب المفاعلات الإيرانية وقد لا يقصفها.

واختتم أن إيران ترفض الاستسلام طالما أنه لا زال لديها قدرة على الرد، ولذا ترفض الرضوخ للمطالب الأمريكية والذهاب لطاولة المفاوضات بدون شروط.