الديهي: الحرب بين إيران وإسرائيل مرشحة للتصعيد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل لا تزال مستمرة، وقد تتحول من مواجهة خاطفة إلى حرب طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن المتابعين في العالم العربي منقسمون بين مؤيد لإيران أو إسرائيل، وبين من يقف على الحياد أو لا يهتم بالأمر.

وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء السبت، أن الهدف الحقيقي من هذه المواجهة هو تدمير أو تعطيل البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن إسرائيل "دُفعت وزُرعت في الجسد العربي، وكانت تحاول أن تبني صورة مغايرة عن نفسها، لكن الواقع يكشف شيئًا آخر".

وأكد أن المشهد الإعلامي العام قد يبدو مريحًا على السطح، إلا أن "التفاصيل مضللة"، داعيًا المتابعين إلى "الاستيقاظ من وهم الصورة المزيفة"، متسائلًا "من قرأ عدد القتلى من الجانبين؟ من دقق في عناوين الأخبار الكبرى؟ لقد غادر الشيطان محطة التفاصيل، والحرب الآن لا تبدو كما نراها".

كما تساءل عن توقيت التحرك الإسرائيلي: "لماذا أقدمت إسرائيل على ضرب إيران الآن؟"، معتبرًا أن الإجابة تكمن في عمق المشهد السياسي الدولي، خاصة مع المواقف الأميركية.

وعلّق على اضطراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند الحديث عن الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن ترامب يحاول الترويج لصورة الزعيم غير المتوقع، وهي سلوكيات "يُفترض أن تُدرّس سياسيًا".

وختم الديهي، بالتحذير من الانجرار وراء الروايات الإعلامية السطحية، مؤكدًا أن "الصورة الحقيقية للحرب أعمق وأخطر مما يبدو في نشرات الأخبار".