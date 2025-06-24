تنسيق الجامعات 2025.. بدء تسجيل اختبارات القدرات خلال أيام.. تعرف على قيمة الرسوم

تنسيق الجامعات 2025.. بدء تسجيل اختبارات القدرات خلال أيام والكليات المطلوبة، يبحث عنها عدد كبير من الطلاب، وذلك مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، يبدأ العد التنازلي للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، حيث يستعد آلاف الطلاب للتسجيل في اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بعدد من الكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول.

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال أيام عن فتح باب تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا، ضمن الاستعدادات المبكرة لتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

تنسيق الجامعات 2025

الكليات التي تشترط اختبارات قدرات 2025

تشترط عدة كليات اجتياز الطالب لاختبار قدرات خاص قبل التقدم لها في تنسيق المرحلة الأولى، وتشمل هذه الكليات:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

كليات الفنون التطبيقية (جامعات حلوان، دمياط، بنها، بني سويف)

كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان (الزمالك)

كلية التربية الفنية – جامعة حلوان (الزمالك)

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات الحكومية.

ويشترط اجتياز هذه الاختبارات للحصول على أهلية التقديم لهذه الكليات ضمن تنسيق الجامعات.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2025

حدد مكتب التنسيق الخطوات المطلوبة للتسجيل في اختبارات القدرات من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، على النحو التالي:

1.الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (سيتم توفير الرابط الرسمي فور الإعلان عنه)

2.اختيار أيقونة “اختبارات القدرات 2025”

3.إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس

4.التأكد من صحة البيانات المعروضة (الاسم – المدرسة – الشعبة – المحافظة)

5.تحديد الكلية المرغوبة ونوع الاختبار المطلوب

6.سداد رسوم أداء الاختبار إلكترونيا

7.طباعة إيصال التسجيل، والذي يتضمن موعد ومكان أداء الاختبار.

رسوم اختبارات القدرات 2025

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن قيمة رسوم أداء اختبار القدرات الواحد تبلغ 650 جنيها، ويتم سداد الرسوم لكل اختبار بشكل منفصل في حال رغبة الطالب في التقدم لأكثر من كلية.

طرق سداد رسوم اختبار القدرات

يمكن سداد رسوم اختبارات القدرات من خلال الوسائل الإلكترونية التالية:

بطاقات الدفع المسبق (ميزة – فيزا – ماستر كارد)

البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك

شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة (مثل فوري – أمان – مصاري).

شروط التقديم بالتنسيق

لا يسمح للطالب بأداء اختبار القدرات أكثر من مرة في نفس الكلية.

تعتبر نتيجة الطالب في الاختبار صالحة للتنسيق خلال نفس العام فقط.

يجب على الطالب الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحدد له بالاختبار وفقا لإيصال التسجيل الإلكتروني.